

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدهادی سبحانیان، در نشست بررسی «مطالبات مالیاتی اصناف» افزود: اصناف و سازمان امور مالیاتی در بهترین وضعیت تعامل با یکدیگر قرار دارند و اقداماتی که در این ارتباط انجام می‌شود، حاصل رایزنی‌ها، مشورت‌ها و نشست‌های متعدد است.



وی گفت: امسال نیز با همین رویکرد تعاملی پیش خواهیم رفت. چنانچه مواردی را داریم که مالیات آنها نسبت به سال قبل کمتر شده است. این نکته به این مسئله مهم اشاره دارد که نظام مالیاتی در سال‌های اخیر فرآیند چانه‌زنی را پشت سر گذاشته و مبتنی بر داده و اطلاعات، مالیات‌ستانی می‌کند.



وی گفت: اغلب تکالیف قانونی که مؤدیان از اسفندماه سال گذشته تا پایان خرداد امسال مکلف به انجام آن بودند، با استفاده از مجوزهای قانونی تا پایان شهریورماه به تعویق افتاد. از این منظر تمام تلاش سازمان امور مالیاتی این بوده که اصناف در این بازه زمانی دغدغه مالیاتی نداشته باشند.



وی افزود: نظام تقنینی ما در حال حاضر در مسیر سیستمی و هوشمند شدن و گذار از مالیات‌ستانی سنتی قرار دارد و باید خود را با ذی‌نفعان خود در حوزه اصناف تطبیق دهد.



سبحانیان درخصوص تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتی نیز گفت: این موضوع یکی از مواردی است که سازمان امور مالیاتی به طور جدی به دنبال سیستمی کردن آن است. منطق قانونگذار از تعیین جرایم مالیاتی، کسب درآمد نیست، بلکه هدف آن تمکین مؤدی نسبت به تکالیف قانونی است. بنابراین وقتی مؤدی با جرایم مالیاتی روبه‌رو می‌شود، یعنی یا تکالیف خود را انجام نداده و یا به موقع انجام نداده است.



رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: به همین دلیل تمام بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی درباره جرایم مالیاتی با رویکرد رفتارسازی در حال اجراست. مؤدی خوش‌حساب می‌تواند تا ۱۰۰ درصد از بخشودگی جرایم برخوردار شود و بر همین اساس درصد بخشودگی متغیر خواهد بود. تلاش سازمان امور مالیاتی این است که از ظرفیت‌های خود برای اصلاح رفتار مؤدی استفاده کند