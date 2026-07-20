هیئت صلح و سازش پالایش گاز ایلام با هدف ترویج فرهنگ صلح، سازش و رفع اختلاف؛ از طریق گفت‌و‌گو، فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام رستمی، رئیس دادگستری شهرستان چوار در آیین آغاز به کار هیئت صلح و سازش پالایش گاز ایلام با اشاره به عملکرد ستاد صبر گفت: در چند ماهه نخست امسال، بیش از ۷۵ درصد پرونده‌های ارجاعی به این نهاد با سازش مختومه شده است و امیدواریم تا پایان سال جاری بیش از دو هزار پرونده به هیئت‌های صلح و سازش ارجاع شود.

همچنین کوهی، رئیس شورا‌های حل اختلاف دادگستری استان ایلام نیز با بیان این‌که پالایش گاز ایلام به عنوان یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های صنعتی استان؛ دارای کارکنان بسیاری است و تشکیل هیئت صلح و سازش در این مجموعه، اقدامی ارزشمند و ضروری بود.

مسئولان حاضر در این مراسم تأکید کردند: توسعه فرهنگ صلح و سازش، کاهش اختلاف‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت گفت‌و‌گو در محیط‌های صنعتی؛ از مهم‌ترین اهداف ستاد صبر و هیئت‌های صلح و سازش به شمار می‌رود.