با پیگیری‌های مستمر استاندار آذربایجان‌غربی، راه اندازی پایانه مرزی کوزه‌رش سلماس به یک اولویت جدی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کوزه‌رش؛ تنها یک مرز خاکی نیست، این گذرگاه طلسم‌گشای رونق اقتصاد شمال‌غرب و پل طلایی اتصال ایران به قلب اروپاست.

استاندار آذربایجان غربی، با عزمی راسخ و پیگیری‌های مستمر، راه‌اندازی پایانه مرزی کوزه‌رش سلماس را به یک اولویت جدی تبدیل کرده است.

رضارحمانی با سفرهای میدانی متعدد در دیماه ۱۴۰۳، مهرماه ۱۴۰۴ و تیرماه ۱۴۰۵ به این منطقه، ضمن بازدیداز روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها بر توسعه مرزهای استان به عنوان یک اولویت راهبردی تاکید کرده است.

استاندار آذربایجان‌غربی با برگزاری جلسات فنی و رایزنی با مقامات ترکیه، بسیاری از موانع پیش روی این طرح را مرتفع کرده است.

توافقات لازم میان دو کشور برای فعال‌سازی این پایانه مرزی انجام شده است و عملیات اجرایی آن با جدیت دنبال می‌شود.

کوزه‌رش «دروازه جهش اقتصادی سلماس» خواهد بود. با گشایش این مرز، شاهد رونق تجارت، افزایش اشتغال، توسعه گردشگری و تحولی بزرگ در اقتصاد منطقه خواهیم بود.

هدفگذاری مشترک ایران و ترکیه برای رسیدن به ۳۰ میلیارد دلار مبادلات تجاری، اهمیت این طرح را دوچندان کرده است.

استاندارآذربایجان غربی با عذرخواهی از مردم بابت تأخیرهای گذشته، قول داده است که با جدیت تمام، پیگیر حل مشکلات این طرح باشد تا با آغاز فعالیت این گذرگاه مرزی هرچه زودتر مردم سلماس و استان از مواهب آن بهره‌مند شوند.