بسته شعار سال این هفته هم موضوع تامین مواد اولیه و ثبث سفارش کالا در سامانه جامع تجارت پیگیری کرد و هم موضوع بازسازی صنایع آسیب دیده در جنگ که راهکار اصلی برای حل این مشکلات، واگذاری اختیارات به استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بسته شعار سال این هفته وضعیت تامین کالا‌های اساسی و مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی را پیگیری کرد که رئیس انجمن وارد کنندگان استان در پاسخ اعلام کرد وضعیت در کالا‌های اساسی مطلوب است، اما برخی صنایع برای تامین مواد اولیه با چالش‌های مختلف در سامانه جامع تجارت مواجه هستند.

جلیل مشکات با بیان این که سفارش کالا در سامانه جامع تجارت پیچیده و زمان بر شده است، افزود: با افزایش اختیارات استانداران بخشی اعظمی از مشکلات قابل حل است.

وی اضافه کرد: اگر به میزان صادرات هر استان، اختیار مدیریت واردات به همان استان داده شود، چالش‌ها و مشکلات حل خواهد شد.

بسته شعار سال در ادامه به فرآیند نظارت بر زنجیره تامین و به خصوص توزیع کالا پرداخت که روزانه در دستور کار جنگ اقتصادی استان هم هست.

نبود قانون مشخص و نظام واحد در ساختار توزیع کالا هم موضوعی دیگری بود که بسته شعار سال این هفته بررسی کرد و سلطانی رئیس انجمن شرکت‌های پخش استان در پاسخ اعلام کرد: نظارت بر روند توزیع کالا روزانه در قرارگاه اقتصادی استان پیگیری می‌شود، اما حلقه مفقوده در این زنجیره نبود متولی مشخص برای نظام توزیع کالا است.

بخش پایانی بسته شعار سال این هفته به جلسه پیگیری ساماندهی و بازسازی هزار و ۹۰۰ واحد تولیدی و صنفی آسیب دیده در جنگ با حضور معاون وزیر کشور رسید.

در این جلسه بخش خصوصی خواهان واگذاری اختیارات از پایتخت به مراکز استان بود و معاون وزیر کشور هم از پیگیری برای برگزاری جلسه ویژه با حضور رئیس جمهور برای حل مشکلات و بازسازی واحد‌های آسیب دیده خبر داد.