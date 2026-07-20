

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قاسم نوده‌فراهانی در نشست بررسی «مطالبات مالیاتی اصناف» با اشاره به اینکه مالیات‌ستانی باید متناسب با شرایط اقتصادی اصناف باشدافزود: در این راستا اگر طبق قانون قرار باشد پایه مالیاتی امسال همانند سال گذشته از مودیان اخذ شود، بی‌شک این قانون در مرحله اجرا با مشکل مواجه خواهد شد، چرا که با توجه به وضعیت درآمدی اصناف و رکود حاکم بر اقتصاد کشور، اصناف، توان پرداخت مالیات بر اساس پایه مالیاتی سال گذشته را ندارند.



وی بر ضرورت اصلاح قوانین مالیاتی تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط کشور، اصلاح قوانین مالیاتی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.



نوده‌فراهانی با اشاره به چالش تعدد سامانه‌ها و مشکلات ناشی از آن برای اصناف گفت: اصناف در حال حاضر با بیش از ۷۰ سامانه سروکار دارند؛ چرا که هر سازمان، ارگان و نهادی با ایجاد یک سامانه‌ اختصاصی، اصناف را به نوعی درگیر کرده و این امر حرکت اصناف را در فضای اقتصادی کشور کُند می‌کند.



رئیس اتاق اصناف ایران خواستار تسریع و تسهیل در اصلاح قوانین مرتبط با اصناف به ویژه در حوزه قوانین مالیاتی شد و تأکید کرد: افزایش تعامل و هم‌افزایی میان اتاق اصناف ایران، مجلس شورای اسلامی و دولت می‌تواند در تحقق این امر نقش بسزایی داشته باشد.