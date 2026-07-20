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فرمانده انتظامی استان از رفع تصرف زمینهای ملی به ارزش ۷۵۲ میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال در شهرستان صومعه سرا خبر داد.
به گزارش خبرگزای صداوسیمای گیلان؛ سردار حسین حسن پور گفت: در پی گزارش تصرف زمینهای ملی در شهرستان صومعه سرا توسط افرادی سودجو، ماموران پلیس آگاهی ضمن هماهنگی قضائی با کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ۵۹ هزار متر مربع از زمینهای ملی را که توسط افراد سودجو محصور شده بود، را رفع تصرف کردند.
وی با بیان اینکه حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی از اولویتهای اصلی پلیس است و مبارزه با زمینخواران و سودجویان به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد گفت: کارشناسان ارزش زمینهای رفع تصرف شده را ۷۵۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.