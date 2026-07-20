به گزارش خبرگزای صداوسیمای گیلان؛ سردار حسین حسن پور گفت: در پی گزارش تصرف زمین‌های ملی در شهرستان صومعه سرا توسط افرادی سودجو، ماموران پلیس آگاهی ضمن هماهنگی قضائی با کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ۵۹ هزار متر مربع از زمین‌های ملی را که توسط افراد سودجو محصور شده بود، را رفع تصرف کردند.

وی با بیان اینکه حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی از اولویت‌های اصلی پلیس است و مبارزه با زمین‌خواران و سودجویان به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد گفت: کارشناسان ارزش زمین‌های رفع تصرف شده را ۷۵۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.