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آیین تکریم و معارفه سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان زنجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای زنجان؛ آیین تکریم و معارفه سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با حضور حجتالاسلام غلامحسین حقانی، دستیار ویژه معاونت فرهنگی و راهبری استانهای سازمان تبلیغات اسلامی، حجتالاسلام یوسفی مدیرکل سابق برگزار شد.
در این مراسم، با حکم حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجتالاسلام محمدی به عنوان سرپرست جدید ادارهکل تبلیغات اسلامی استان زنجان معرفی شد و از خدمات و تلاشهای حجتالاسلام یوسفی در دوران مسئولیت این ادارهکل تقدیر شد.
در این آیین بر تداوم مسیر خدمترسانی فرهنگی، تقویت فعالیتهای تبلیغی و مردمی و گسترش برنامههای جهاد تبیین در استان زنجان تأکید شد.