پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، طرح مهتاب (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) را طرحی عنوان کرد که مبتنی بر واقعیتهای میدانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودی در جلسه ارزیابی عملکرد شرکت در اجرای طرح مهتاب که با حضور ارزیابان شرکت توانیر برگزار شد، طرح مهتاب را طرحی مبتنی بر واقعیتهای میدانی دانست و مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، جمعآوری برقهای غیرمجاز و جلوگیری از مصارف نامتعارف را از مهمترین اهداف اجرای این طرح برشمرد.
وی افزود: در ابتدای اجرای طرح مهتاب، میزان تلفات برق در استان تهران حدود ۱۳.۸ درصد بود که مقرر شد با اجرای این طرح، میزان تلفات به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یابد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ارزیابی عملکرد شرکتهای توزیع در اجرای طرح مهتاب را اقدامی موثر بر بهبود عملکرد این شرکتها و تسریع در تحقق اهداف این طرح عنوان و تاکید کرد: انتظار ما از ارزیابان محترم این است که با رهنمودهای خود ما را در اجرای هرچه بهتر طرح مهتاب کمک کنند.
در ادامه این جلسه، محمدرضا صلابت معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از شناسایی ۶۰ هزار برق غیرمجاز در شهرستانهای استان تهران خبر داد و افزود: تا امروز بیش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ انشعاب غیرمجاز با حذف قریب به ۴۷ کیلومتر کابل غیرمجاز جمعآوری شده است.
وی با اشاره به نصب افزون بر ۲۱۰۰ دستگاه شمارشگر برای متقاضیان در شهرستانهای استان تهران، تصریح کرد: سایر درخواستها در مراحل پایانی قرار دارد.
صلابت در خصوص شناسایی و جمعآوری دستگاههای غیرمجاز استخراج رمزارز در سال جاری نیز گفت: از ابتدای سال جاری تا ۲۴ تیرماه، ۲۹ مزرعه با ۶۵۰ دستگاه استخراج رمزارز در استان تهران شناسایی و جمعآوری شده است که توان مصرفی این دستگاهها بیش از ۱۸۳۸ کیلووات بوده است.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به وضعیت هوشمندسازی شبکه برق این استان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۲ میلیون ۸۷۸ هزار کنتور برق برای مشترکین استان تهران نصب شده که از این تعداد، حدود ۶۰۷ هزار کنتور هوشمند بوده است.
وی همچنین تعداد کنتورهای کنترلپذیر استان تهران را بیش از ۳۴۰ هزار دستگاه عنوان کرد.