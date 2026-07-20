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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس از موفقیت نیروهای مسلح مستقر در این استان در رهگیری و انهدام یک فروند موشک متعلق به دشمن آمریکایی در ارتفاعات شهر دژکرد، از توابع بخش سده شهرستان اقلید، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، سید احمد احمدی زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: بامداد امروز (دوشنبه)، حافظان امنیت در نیروهای مسلح مستقر در استان فارس، با هوشیاری و دقت عملیاتی مثالزدنی، موفق به شناسایی و منهدم کردن یک فروند موشک متعلق به دشمن آمریکایی در حوالی شهر دژکرد شدند.
امنیت استان، خط قرمز دستگاههای مسئول
معاون استاندار فارس با اشاره به اینکه این اقدام در چارچوب رصد مستمر تحرکات دشمن انجام شده است، تاکید کرد: هرگونه تعرض و ناامنی در استان فارس با واکنش قاطع و فوری نیروهای مسلح روبهرو خواهد شد..