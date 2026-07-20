



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، تیم ملی هاکی چمنی ایران با حضور مائده رضاخانی، نماینده و ستاره ورزش استان، آماده حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا است. این مسابقات که از فردا به میزبانی کشور عمان آغاز می‌شود، یکی از مهم‌ترین رقابت‌های این رشته در سطح قاره است. انتظار می‌رود حضور بازیکنان باسابقه استان در این ترکیب، نقش مؤثری در عملکرد تیم ملی ایفا کند.

درخشش تیم «مارشال ایروبیک الوند» در مسابقات قهرمانی کشور

در رقابت‌های فشرده مسابقات ایروبیک مجازی قهرمانی بانوان که با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار رزمی برگزار شد، تیم مارشال ایروبیک الوند نماینده استان، عملکردی درخشان از خود به جای گذاشت. این تیم توانست با نمایش توانمندی‌های خود، مجموعه‌ای از ۱۱ مدال را به ارمغان آورده و جایگاه ورزش استان را در این سطح از رقابت‌ها تثبیت کند.

تجلیل از والیبالیست‌های آبیکی؛ ورزش، راهکاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

در راستای حمایت از استعدادهای جوان، مراسمی برای تجلیل از ده والیبالیست برتر شهرستان آبیک برگزار شد.

این ورزشکاران که در حال حاضر در تیم‌های مطرح باشگاهی کشور توپ می‌زنند، مورد تقدیر مسئولان و ورزش‌دوستان قرار گرفتند.

در این مراسم با تأکید بر نقش حیاتی ورزش در توسعه فردی، خاطرنشان شد که ورزش نه‌تنها بستری مناسب برای شکوفایی استعدادهای جوان است، بلکه یکی از موثرترین ابزارها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و هدایت انرژی جوانان به مسیرهای سازنده محسوب می‌شود.