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مردم جنوب غرب خوزستان، برای صد و چهل و دومین شب متوالی با حضور در خیابانها و میادین، بر وحدت ملی و حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم جنوب غرب خوزستان، در صد و چهل و دومین شب از تجمعات خودجوش مردمی، با حضور پرشور در خیابانها و میادین، بار دیگر جلوهای از همبستگی، وحدت و انسجام ملی را به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این اجتماع با تأکید بر پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و تبعیت از ولایت، حمایت خود را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام و از تلاشهای مدافعان امنیت و اقتدار کشور قدردانی کردند.
حاضران در این تجمعات بر حفظ وحدت و ایستادگی در دفاع از ایران اسلامی تأکید کردند.