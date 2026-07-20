مردم جنوب غرب خوزستان، برای صد و چهل و دومین شب متوالی با حضور در خیابان‌ها و میادین، بر وحدت ملی و حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم جنوب غرب خوزستان، در صد و چهل و دومین شب از تجمعات خودجوش مردمی، با حضور پرشور در خیابان‌ها و میادین، بار دیگر جلوه‌ای از همبستگی، وحدت و انسجام ملی را به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با تأکید بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تبعیت از ولایت، حمایت خود را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام و از تلاش‌های مدافعان امنیت و اقتدار کشور قدردانی کردند.

حاضران در این تجمعات بر حفظ وحدت و ایستادگی در دفاع از ایران اسلامی تأکید کردند.