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مردم هرمزگان در سواحل نیلگون خلیج فارس زنجیره انسانی جان فدایان خلیج فارس برپا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، این مراسم در بلوار ساحلی حدفاصل اسکله شهید حقانی تا بوستان غدیر بندرعباس با حضور گسترده مردم برپا شد.
همچنین این مراسم تشکیل زنجیره انسانی همزمان در همه شهرستان ها و جزایر هرمزگان برگزار شد.
حسین اژدهایی خبرنگار مستقر خبرگزاری خلیج فارس در زنجیره انسانی جان فدایان خلیج فارس شمار شرکت کنندگان در این مراسم را بیش از ۱۰ هزار تن عنوان کرد.
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