مردم قم در شب‌های بیداری در سنگر خیابان‌ها درصد و چهل و یکمین شب پیاپی بر جانفدا بودن برای ایران اسلامی ازشمال تا جنوب و ازشرق تا غرب تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آنچه این روز‌ها بازوان پرتوان رزمندگان اسلام را برای دادن پاسخ‌های کوبنده و پشیمان کننده به دشمنان خیالباف ایران اسلامی قدرتمند‌تر می‌کند، حضور مردم زمان شناس ایران اسلامی در سنگر خیابان است؛ مدافعانی که عظمت ایران اسلامی و پیروزی نهایی جبهه حق بر باطل را در اتحاد و یکپارچگی و پیروی از منویات ولی فقیه می‌دانند.

برای صد و چهل و یکمین شب پیاپی، حضور گسترده و خودجوش مردم قم در خیابان‌ها، میادین، بار دیگر نشانه‌ای از اتحاد و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه داشت.