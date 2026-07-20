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مردم قم در شبهای بیداری در سنگر خیابانها درصد و چهل و یکمین شب پیاپی بر جانفدا بودن برای ایران اسلامی ازشمال تا جنوب و ازشرق تا غرب تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آنچه این روزها بازوان پرتوان رزمندگان اسلام را برای دادن پاسخهای کوبنده و پشیمان کننده به دشمنان خیالباف ایران اسلامی قدرتمندتر میکند، حضور مردم زمان شناس ایران اسلامی در سنگر خیابان است؛ مدافعانی که عظمت ایران اسلامی و پیروزی نهایی جبهه حق بر باطل را در اتحاد و یکپارچگی و پیروی از منویات ولی فقیه میدانند.