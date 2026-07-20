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مرز بینالمللی باشماق در مریوان، با تکمیل زیرساختها و هماهنگی دستگاههای اجرایی، آماده میزبانی از زائران اربعین حسینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، شمارش معکوس اربعین آغاز شده و باشماق، آرامآرام به مرز میزبانی تبدیل میشود.
در جایجای این گذرگاه، آمادهسازی ادامه دارد؛ از مسیرهای تردد و سالنهای مسافری گرفته تا موکبهایی که خود را برای خدمت به زائران آماده میکنند.
نیروهای امدادی، درمانی، انتظامی و خدماترسان نیز در کنار یکدیگر مستقر شدهاند تا عبور زائران با نظم، امنیت و سهولت انجام شود.
همزمان، نشستهای ستاد اربعین و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، آخرین جزئیات خدمترسانی را مرور میکند؛ از کاهش زمان انتظار تا افزایش کیفیت خدمات در روزهای اوج تردد.
باشماق که برای پنجمین سال متوالی در شمار مبادی رسمی تردد زائران اربعین قرار گرفته، این روزها بیش از هر زمان دیگری آماده است؛ آماده استقبال از گامهایی که مقصدشان کربلا و مقصد دلهایشان، حرم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.