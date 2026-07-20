معاون استاندار فارس خبر داد:

حمله جنایتکارانه دشمن به منطقه‌ای در شیراز خسارت جانی نداشته است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس، از حمله هوایی دشمن آمریکایی به یکی از مناطق شیراز خبر داد و تاکید کرد که این حمله تلفات جانی نداشته و وضعیت تحت کنترل است.