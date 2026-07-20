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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس، از حمله هوایی دشمن آمریکایی به یکی از مناطق شیراز خبر داد و تاکید کرد که این حمله تلفات جانی نداشته و وضعیت تحت کنترل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، سید احمد احمدی زاده بیان کرد: در ادامه حملات جنایتکارانه رژیم آمریکا علیه استانهای جنوبی ایران، دقایقی پیش یکی از مناطق شهر شیراز هدف حمله هوایی دشمن قرار گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس گفت: این تهاجم هوایی هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشته و تیمهای ارزیاب در محل حادثه حضور یافتهاند.