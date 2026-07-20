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موکب امامزاده احمد شهر تیران آماده خدمترسانی ۱۵ روزه با توزیع روزانه ۶۰۰۰ وعده غذای گرم به زائران کربلا در مرز مهران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تیران و کرون و مسئول اجرایی این موکب گفت: موکب امامزاده احمد (ع) شهر تیران امسال نیز همچون سالهای گذشته، با تکیه بر اجرای دقیق نیت واقفان و با همکاری هیئتامنا و خدام این امامزاده واجبالتعظیم، با توان حداکثری در مرز مهران مستقر میشود.
حامد جعفرزاده افزود: این موکب به مدت ۱۵ روز در مرز مهران برپا خواهد بود و با برنامهریزیهای صورت گرفته، ظرفیت پخت و توزیع روزانه ۳۰۰۰ وعده ناهار و ۳۰۰۰ وعده شام (در مجموع ۶۰۰۰ وعده) برای پذیرایی از زائران اربعین پیشبینی شده است.
وی تاکید کرد: اداره اوقاف شهرستان تیران و کرون تمام توان خود را بهکار گرفته است تا با تکیه بر مدیریت جهادی و ظرفیتهای مردمی، نقشآفرینی ادارهکل اوقاف استان اصفهان در کنگره عظیم اربعین را به بهترین نحو محقق سازد و تجربهای ماندگار از خدمتگزاری خالصانه را به یادگار بگذارد.