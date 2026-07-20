به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تیران و کرون و مسئول اجرایی این موکب گفت: موکب امامزاده احمد (ع) شهر تیران امسال نیز همچون سال‌های گذشته، با تکیه بر اجرای دقیق نیت واقفان و با همکاری هیئت‌امنا و خدام این امامزاده واجب‌التعظیم، با توان حداکثری در مرز مهران مستقر می‌شود.

حامد جعفرزاده افزود: این موکب به مدت ۱۵ روز در مرز مهران برپا خواهد بود و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ظرفیت پخت و توزیع روزانه ۳۰۰۰ وعده ناهار و ۳۰۰۰ وعده شام (در مجموع ۶۰۰۰ وعده) برای پذیرایی از زائران اربعین پیش‌بینی شده است.

وی تاکید کرد: اداره اوقاف شهرستان تیران و کرون تمام توان خود را به‌کار گرفته است تا با تکیه بر مدیریت جهادی و ظرفیت‌های مردمی، نقش‌آفرینی اداره‌کل اوقاف استان اصفهان در کنگره عظیم اربعین را به بهترین نحو محقق سازد و تجربه‌ای ماندگار از خدمتگزاری خالصانه را به یادگار بگذارد.