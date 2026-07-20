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مردم ولایتمدار استان مرکزی در صدو چهل و یکمین اجتماع شبانه خود، با حضور در میادین، بر تداوم مسیر مقاومت و حمایت از نیروهای مسلح تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم ولایتمدار استان مرکزی در صد و چهل و یکمین اجتماع شبانه خود، با حضور در میادین، بر تداوم مسیر مقاومت و حمایت از نیروهای مسلح تأکید کردند.
در حالی که جنایتکاران آمریکایی در جنوب، مرتکب جنایات جنگی میشوند، اینجا در استان مرکزی، خروش شبانه مردمی علیه این رژیم تروریستی پابرجاست.
مردم، یکصدا، با قدردانی از رشادت مدافعان حریم کشور بر حفظ وحدت ملی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید میکنند.