در شرایط حساس کنونی، شهروندان قزوینی می‌توانند با مدیریت هوشمندانه مصرف سوخت، هم به پایداری انرژی شهر کمک کنند و هم در ایستادگی ملی سهیم باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در شرایط حساس کنونی کشور و در شرایط جنگی، مدیریت مصرف سوخت نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه نشانه‌ای از آگاهی و هوشیاری شهروندان در مواجهه با چالش‌های جهانی است. بنزین به عنوان یک سرمایه راهبردی برای حرکت به سوی رفاه آیندگان، نیازمند مدیریت دقیق در زمان بحران است.

کاهش مصرف سوخت می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای عملیاتی در جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر فشارهای اقتصادی شناخته شود.

در این راستا، استفاده از راهکارهای جایگزین همچون گسترش استفاده از وسایل نقلیه عمومی (در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های آسان و کم‌هزینه) و اجتناب از استفاده از خودروهای تک‌سرنشن در مسیرهای پرتردد و اماکن شلوغ، از جمله پیشنهادهای مؤثر برای کاهش فشار بر مخازن سوخت ملی است که شهروندان قزوینی به آن اشاره کردند.



