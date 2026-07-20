\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u0631\u0627\u00a0\u0622\u0631\u0632\u0648 \u0630\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0641\u0631 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u0622\u0641\u0631\u06cc\u0646\u06cc \u0648\u200c \u062a\u0648\u0644\u0646\u0645\u0646\u062f \u0633\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0647\u0632\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0646\u0634\u0633\u062a \u067e\u0627\u0631\u0644\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u06cc \u0628\u0647\u0632\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f.\n