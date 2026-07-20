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رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: نخستین «نشان ملی حامی» برای تقدیر از بنگاههای مسئولیتپذیر در دوران جنگ اعطا می شوند.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین فرهیدزاده از اعطای نخستین «نشان ملی حامی» خبر داد و گفت: این نشان ملی با هدف پاسداشت بنگاههای اقتصادی مسئولیتپذیر که در دوران جنگهای تحمیلی اخیر، تأمین نیازهای مردم و صیانت از حقوق مصرفکنندگان را بر منافع اقتصادی خود مقدم دانستند، طراحی و اعطاء شد.
فرهیدزاده در مراسم اعطاء نخستین «نشان ملی حامی» به شرکت توسعه منابع انرژی توان، از تلاشهای مدیران و کارکنان این مجموعه در استمرار تولید، تأمین نیازهای کشور و رعایت حقوق مصرفکنندگان قدردانی کرد.
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به شرایط ویژه کشور در جریان جنگهای تحمیلی اخیر گفت: از نخستین ساعات آغاز این شرایط، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تشکیل ستادهای تخصصی، رصد مستمر بازار، تأمین کالاهای اساسی، رفع موانع تولید و پشتیبانی از شبکه توزیع را با جدیت در دستور کار قرار دادند تا آرامش بازار و دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز بدون وقفه حفظ شود.
فرهیدزاده افزود: با همکاری دستگاههای اجرایی، گمرک، شبکه حملونقل و سایر نهادهای مسئول، فرآیند تأمین مواد اولیه، ترخیص کالا، حملونقل، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و استمرار زنجیره تأمین با سرعت دنبال شد و این هماهنگی موجب شد تولید و عرضه کالاهای مورد نیاز کشور در شرایط بحرانی با حداقل اختلال ادامه یابد.
وی با بیان اینکه «نشان ملی حامی» جایزهای ملی مبتنی بر شاخصهای تخصصی و مسئولیت اجتماعی است، افزود: این نشان به بنگاههای اقتصادی اعطاء میشود که در جریان جنگهای تحمیلی اخیر، ضمن استمرار خدمترسانی، حقوق مصرفکنندگان را به بهترین شکل رعایت کرده، خدمات مسئولانه و مؤثری به مردم ارائه داده و با وجود خسارتها و آسیبهای ناشی از تجاوز دشمن، تأمین نیازهای جامعه را بر منافع اقتصادی خود ترجیح دادهاند.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد: این نشان، نماد قدردانی از بنگاههایی است که در سختترین شرایط، مسئولیت اجتماعی خود را بهدرستی ایفا کرده و با حفظ تولید، تأمین کالا، ارائه خدمات مطلوب و همراهی با سیاستهای ملی، نقش مؤثری در ایجاد آرامش بازار و حمایت از حقوق مصرفکنندگان داشتهاند.
فرهیدزاده همچنین از پیشبینی نشان ملی حامی در حوزههای دیگر شامل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خبر داد و گفت: این نشان به مدیران شرکتها و بنگاههای اقتصادی اعطاء خواهد شد که در دوران جنگهای تحمیلی اخیر، با اتخاذ تصمیمات مؤثر، رفع موانع تولید، حمایت از فعالان اقتصادی و حفظ پایداری واحدهای تولیدی، نقش برجستهای در استمرار تولید کشور ایفا کردهاند.
وی افزود: اهدای این نشانها با هدف ترویج فرهنگ مسئولیتپذیری، حمایت از تولید ملی، تکریم بنگاههای متعهد و الگوسازی از تجربههای موفق مدیریت بحران، در چارچوب برنامههای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام میشود.
معاون وزیر صمت با اشاره به برگزاری بیستوچهارمین دوره اعطاء گواهینامه و تندیس ملی رعایت حقوق مصرفکنندگان گفت: طی فراخوان ۵ هزار بنگاه اقتصادی تعداد ۲۷۶ شرکت حائز در شرایط حضور در ارزیابی و بررسی در فرایند جایزه بودند و از این تعداد ۵۰ بنگاه اقتصادی برگزیده شدند که با توجه به شرایط کشور و تغییر تاریخ برگزاری مراسم از ۹ اسفند ماه، مقرر شد با حضور در بنگاههای اقتصادی از شرکتها و بنگاههای برتر تقدیر به عمل آید.
فرهیدزاده اضافه کرد: شرکت توسعه منابع انرژی توان به دلیل عملکرد برجسته در حوزه کیفیت، خدمات پس از فروش، استمرار تولید، صنعت انرژی، جلب رضایت مصرفکنندگان و ایفای مسئولیت اجتماعی، به عنوان نخستین دریافتکننده «تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان» انتخاب و این نشان به آن اعطاء شد.
وی گفت: جایزه ملی رعایت حقوق مصرفکنندگان تنها جایزه ملی کشور است که با محوریت حقوق مصرفکنندگان و بر اساس شاخصهای علمی، مدل تعالی سازمانی (EFQM)، ممیزیهای تخصصی و بررسی در شورای سیاستگذاری جایزه به برگزیدگان اعطا میشود و «نشان ملی حامی» نیز در امتداد همین رویکرد و با تمرکز بر عملکرد بنگاهها در شرایط بحرانی پایهگذاری شده است.