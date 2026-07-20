سخنگوی دولت گفت: سهمیه جنگی به دانش آموزان تعلق می‌گیرد و اکنون نیاز به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فاطمه مهاجرانی در سفر به هرمزگان در نشست خبری گفت: دانش آموزان شرایط سختی را در این دوران جنگ متحمل شدند و حتماً سهمیه جنگی به آنان اختصاص می‌یابد.

سخنگوی دولت همچنین درباره شایعه افزایش نرخ بنزین افزود: قیمت بنزین فعلا افزایش نمی‌یابد.

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مهاجرانی گفت: برنامه‌ای برای افزایش قیمت سوم بنزین در کشور وجود ندارد و اگر چنین تصمیمی گرفته شود به صراحت به مردم اعلام می‌شود.

وی همچنین به صف‌های طولانی بنزین در استان اشاره کرد و گفت: صف‌ها قابل دفاع نیست و این موضوع در هیدت دولت در حال بررسی است.

مهاجرانی افزود: مبلغ واریزی کالابرگ همان قیمت قبلی است.

وی گفت: هم اکنون کشور در شرایط بحران است و یکی از دغدغه‌های اصلی دولت موضوع معیشت مردم است.

وی افزود: همچنین برای اسکان جزایر نشینان هرمزگان که به منازل مسکونی آنان خسارت وارد شده است در حال برنامه ریزی هستیم.

سخنگوی دولت گفت: ایرانیان در طول هزاران سال اسطوره عقلانیت بوده‌اند و از این شرایط را با خرد عبور می‌کنند.

مهاجرانی افزود:هدف از سفر به استان هرمزگان همدردی و حمایت دولت از خانواده‌های شهدا و مردم جنوب است.

مهاجرانی در این سفر با خانواده شهدا در حملات اخیر در شهرستان‌های بندرخمیر و بندرلنگه دیدار کرد.