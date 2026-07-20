\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646 \u061b \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0648\u0644\u06cc \u0641\u0642\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646 \u062f\u0631\u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u0633\u062a \u06af\u0641\u062a : \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631 \u0628\u0647 \u0645\u0639\u0631\u0648\u0641 \u0648 \u0646\u0647\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0646\u06a9\u0631 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0636\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0644\u0647\u06cc \u0645\u0646\u062c\u0631 \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u0646\u0627\u0647\u0646\u062c\u0627\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0622\u0631\u0627\u0645\u0634 \u062f\u0631 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.