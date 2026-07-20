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دوره پنجروزه دانشافزایی مربیان کشتی کشور با حضور ۳۰ مربی جوان از سراسر کشور به میزبانی آبادان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دوره دانشافزایی مربیان کشتی کشور به مدت پنج روز و با حضور ۳۰ مربی جوان از استانهای مختلف، به میزبانی آبادان در حال برگزاری است.
علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، با حضور در این دوره، هدف از برگزاری این کلاسها را ارتقای سطح فنی و کیفی مربیان عنوان کرد.
برگزاری دورههای دانشافزایی مربیان بهصورت مستمر تا پایان سال ادامه خواهد داشت تا زمینه ارتقای دانش فنی و بهروزرسانی آموزشهای تخصصی در کشتی کشور فراهم شود.