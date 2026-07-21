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مردم مهاباد در ادامه اجتماعات شبانه خود، با تأکید بر اینکه دفاع از ایران مرز جغرافیایی نمیشناسد، بر حمایت از مدافعان وطن و حفظ اقتدار و امنیت کشور تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مردم همیشه در صحنه مهاباد در ادامه اجتماعات شبانه خود بار دیگر حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح و خونخواهی امام شهید اعلام کردند.
شرکتکنندگان با تأکید بر اینکه دفاع از ایران به نقطه یا استان خاصی محدود نیست، حفظ تمامیت ارضی و امنیت کشور را وظیفهای ملی دانستند و اعلام کردند هر وجب از خاک ایران، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، برای ملت ایران ارزشمند است و در برابر هرگونه تهدید و تجاوز، یکپارچه از میهن خود دفاع خواهند کرد.
آنان همچنین با اشاره به تحولات و رخدادهای اخیر، بر ایستادگی در کنار مدافعان وطن و حمایت از اقتدار نیروهای مسلح تأکید کردند و اتحاد، همدلی و حضور مستمر مردم در صحنه را مهمترین پشتوانه امنیت و رمز پیروزی ایران دانستند.