به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در دیدار استاندار گلستان با معاون اول رئیس‌جمهور، مجموعه‌ای از مهم‌ترین چالش‌ها و اولویت‌های استان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی مورد بررسی قرار گرفت.

دیدار علی‌اصغر طهماسبی با دکتر عارف با رویکردی عملیاتی و با هدف تسریع در حل مسائل فوری مردم برگزار شد.

استاندار گلستان با ارائه گزارشی از وضعیت بازار محصولات، هزینه‌های تولید و فشارهای اقتصادی بر کشاورزان،رسیدگی فوری به مطالبات این قشر را خواستار شد و تأکید کرد پرداخت طلب گندمکاران باید در اولویت قرار گیرد تا از آسیب بیشتر به تولید و معیشت کشاورزان جلوگیری شود.

طهماسبی با اشاره به پیشرفت مطلوب مصوبات سفر ریاست‌جمهوری به گلستان گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استان نیازمند حمایت ویژه و تأمین منابع ملی است.

استاندار گلستان با اشاره به چالش ناترازی انرژی در استان، از اقدامات چندجانبه برای مدیریت شرایط خبر داد و پیشنهاد کرد که حمایت‌های ملی و اقدامات فراملی برای تأمین پایدار برق و گاز در دستور کار قرار گیرد.

طهماسبی با تأکید بر فشارهای اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد، خواستار افزایش حمایت‌های اجتماعی دولت و اجرای برنامه‌هایی برای تقویت تاب‌آوری جامعه شد.

استاندار گلستان مولدسازی دارایی‌های دولت را راهکاری مؤثر برای تأمین مالی طرح های عمرانی و سدهای استان دانست و تسریع در فرآیندهای مربوطه را خواستارشد.

در این نشست، دکتر عارف معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت موضوعات مطرح‌شده، بر حمایت دولت از کشاورزان، تسریع در اجرای طرح های عمرانی، رفع ناترازی‌های انرژی و تقویت حمایت‌های اجتماعی تأکید کرد.