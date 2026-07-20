پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد گفت: از ابتدای سال جاری چهار مورد آتشسوزی در عرصههای طبیعی شهرستان به وسعت ۳۵ هکتار، با حضور بهموقع مردم محلی و نیروهای اطفای حریق مهار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، با فرا رسیدن فصل گرما و افزایش تدریجی دما، نگرانیها در خصوص احتمال وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی شهرستان مهاباد افزایش یافته است. کارشناسان هشدار میدهند که افزایش بارندگیهای اخیر و گسترش پوشش گیاهی، ریسک آتشگیری در فصل تابستان را نسبت به سالهای گذشته بیشتر کرده است.
سیدانور حسینی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد با اشاره به وضعیت سال جاری افزود: تاکنون در چهار روستای مختلف، آتشسوزیهایی در مساحتی بالغ بر ۳۵ هکتار رخ داده است که به لطف حضور بهموقع مردم محلی و نیروهای اطفای حریق، مهار شدهاند.
در همین راستا، سیدکمال صالحی، مسئول آموزش سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد، با ارائه آماری از عملیاتهای انجام شده، بر اهمیت موضوع تأکید کرد.
وی اظهار داشت: در سال گذشته، مجموعا ۱ هزار و ۱۳۹ مورد عملیات اطفای حریق انجام شده که نیمی از آنها مربوط به جنگلها و مراتع بوده است. در سال جاری نیز تا به امروز ۳۱۱ مورد عملیات انجام شده که از این میان، ۱۰۵ مورد مربوط به اطفای حریق علفهای هرز و مراتع بوده است.