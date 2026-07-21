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آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، با حضور جمعی از شخصیتهای سیاسی و... رهبران ادیان، راهبان بودایی، دیپلماتها و اندیشمندان تایلندی در شورای ملی مردم تایلند برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (ره)، با حضور جمعی از شخصیتهای سیاسی، فرهنگی، دانشگاهی، رهبران ادیان، راهبان بودایی، دیپلماتها و اندیشمندان تایلندی در شورای ملی مردم تایلند برگزار شد.
این مراسم با هدف تبیین ابعاد شخصیتی، فکری و فرهنگی رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران و معرفی اندیشههای ایشان در حوزههای عدالت، معنویت، استقلال، کرامت انسانی، صلح، گفتوگوی ادیان و همزیستی مسالمتآمیز ملتها برگزار شد.
در این آیین، ناصرالدین حیدری سفیر ایران در تایلند و مهدی زارع بی عیب رایزن فرهنگی کشورمان، با اشاره به جایگاه فکری و فرهنگی رهبر شهید، نقش ایشان را در ترویج ارزشهای انسانی، عدالتخواهی و تعامل میان ملتها تشریح کردند.
همچنین تیراپات سریرانگسان وزیر پیشین دفتر نخستوزیر تایلند و رئیس اسبق شورای توسعه سیاسی، آقای تایکورن پولسووان، مشاور اجرایی سازمان توسعه نیروی کار آسهآن و بنیاد توسعه رهبری جوانان، شیخ غلامعلی اباذر از علمای برجسته شیعه بانکوک و شماری از استادان و فرهیختگان تایلندی، در سخنانی از ابعاد مختلف تاریخی، فرهنگی، دینی و سیاسی، شخصیت و میراث فکری رهبر شهید را مورد بررسی قرار دادند.
شرکتکنندگان در این مراسم، ارزشهایی همچون عدالت، معنویت، استقلال، کرامت انسانی و صلح را از مهمترین مؤلفههای اندیشه رهبر شهید برشمردند و بر نقش گفتوگوی میان ادیان و تمدنها در تقویت همزیستی و تفاهم میان ملتها تأکید کردند.
این آیین که در مرکز بوداییان بانکوک برگزار شد، جلوهای از ظرفیت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و توسعه تعاملات فرهنگی و دینی میان ایران و تایلند به شمار میرود.