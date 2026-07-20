مدیرکل استاندارد استان مرکزی از لغو فعالیت چهار شهربازی فاقد گواهینامه معتبر استاندارد در شهرستان‌های محلات، خمین و کمیجان با هدف صیانت از جان و سلامت شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دارو‌های ممنوعه در ایام اربعین برای بیماران خاص نیاز به مجوز دارد.

بنابراین بیمارانی که نیازمند استفاده از دارو‌های خاص هستند برای بردن دارو‌های ممنوعه به عراق از پزشکان سازمان حج و زیارت، نامه دریافت کنند.

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پرواز اراک - نجف پس از دو سال وقفه، از نهم مرداد آغاز می‌شود.

این پرواز که همزمان با ایام اربعین حسینی صورت می‌گیرد، روز جمعه ۹ مرداد ماه از مبدا اراک به مقصد نجف پرواز خواهد کرد و در روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ماه نیز از نجف به اراک بازمی‌گردد.

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در نشست شورای مسکن کمیجان مددی فرماندار بر ضرورت اجرای دقیق قوانین و مصوبات ابلاغی برای قرارداد‌های اجاره املاک استیجاری تاکید و اجرای صحیح این مصوبه را موجب ایجاد آرامش در بازار اجاره، حمایت از مستأجران و جلوگیری از افزایش غیرمتعارف اجاره‌بها دانست.

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پیگیری احداث زمین چمن مصنوعی و تأمین تجهیزات ورزشی در مدارس، فضاسازی محوطه جدید اداره آموزش و پرورش شهرستان و بررسی روند اجرای هدایت تحصیلی دانش‌آموزان از مهم‌ترین دستورکار‌های نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان تفرش بود.

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مدیرکل استاندارد استان از لغو فعالیت چهار شهربازی فاقد گواهینامه معتبر استاندارد در شهرستان‌های محلات، خمین و کمیجان خبر داد.

نصرالهی گفت: این تصمیم با هدف صیانت از جان و سلامت شهروندان، به‌ویژه کودکان، در پی بازرسی‌های مستمر از تجهیزات تفریحی این مراکز و عدم تایید ایمنی و استاندارد آنهاگرفته شده است.