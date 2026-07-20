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اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان روزهای ۲ تا ۱۰ مردادماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان که میبایست تا ساعت ۱۵ روز جمعه ۲ مردادماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان) پویا دادمرز (خوزستان) محمد حسینوند (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) مهدی محسن نژاد (خوزستان) پویا ناصرپور (خوزستان)
۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس) عرفان جرکنی (تهران) علیرضا نجاتی (قم)
۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم) میثم دلخانی (فارس)
۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان) امید بهمنی (فارس) رامین بخشی (خوزستان)
۷۷ کیلوگرم: علی اسکو (مازندران) علیرضا عبدولی (خوزستان) اهورا بویری (خوزستان)
۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس) محمدرضا مختاری (فارس) ابوالفضل مهمدی (خوزستان)
۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان) یاسین یزدی (مازندران) جمال اسماعیلی (تهران)
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) محمدهادی صیدی (خوزستان)
۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی (مازندران) امین میرزازاده (خوزستان) مرتضی الغوثی (مازندران) علی اصغر دادبخش (مازندران) فردین مقصودی (کیش)
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: حسن حسین زاده - مجید رمضانی - طالب نعمت پور - فرشاد علیزاده - مهدی علیاری - بابک ولی محمدی
مربی ادواری: پیام بویری
ماساژور: جمال حق پناه
مربی بدنساز: دکتر بهمن میرزایی
روانشناس: حسین سلطانی
سرپرست: امید شایگان