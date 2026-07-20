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مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با بازدید از قطعه دوم باند دوم محور پارسیان-بندرلنگه، بر تسریع در تکمیل عملیات عمرانی و بازسازی ابنیه فنی آسیبدیده از سیلاب برای افزایش ضریب ایمنی تردد در غرب هرمزگان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید میدانی از پروژه تکمیل قطعه دوم باند دوم محور پارسیان-بندرلنگه، آخرین وضعیت اجرایی این طرح را بررسی کرد.
این پروژه که در ۲۰ کیلومتری شهرستان پارسیان واقع شده، یکی از محورهای کلیدی برای بهبود ظرفیت تردد و ارتقای ایمنی در غرب استان هرمزگان محسوب میشود. در این بازدید، روند تکمیل ۴ کیلومتر مسیر جدید، احداث مجدد پل هفتدهانه ۲۰ متری (که در سیلابهای اخیر تخریب شده بود) و همچنین اجرای دیوار حفاظتی سد «آبدبه» مورد ارزیابی قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با تأکید بر اهمیت این مسیر در شبکه ارتباطی جنوب، خواستار تمرکز بر بازگشت ایمنی پایدار به این محور شد. تکمیل این قطعه نه تنها به بازسازی خسارات ناشی از سیلاب کمک میکند، بلکه با رفع نقاط حادثهخیز، سطح خدمترسانی در کریدور ساحلی غرب استان هرمزگان را به شکل محسوسی افزایش خواهد داد.