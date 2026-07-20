سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: به دنبال پیگیری‌های مستمر اعضای کمیسیون و به منظور حمایت از صنایع و کمک به رشد تولید، قطعی برق صنایع از دو روز در هفته به یک روز کاهش پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، زهرا سعیدی در تشریح جزئیات اولین نشست هیات رئیسه اجلاسیه سوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس که امروز دوشنبه (۲۹تیرماه) برگزار شد، گفت: در این نشست که با حضور اعضای هیات رئیسه و دبیران کمیسیون به عنوان نماینده معاونت‌های قوانین و نظارت مجلس برگزار شد ضمن تشکر از همه اعضای کمیسیون که به هیات رئیسه فعلی رای اعتماد دادند به تعیین اولویت‌های این کمیسیون جهت بررسی در جلسات آتی پرداختند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: با توجه به اینکه تعدادی از صنایع در جنگ سوم آسیب دیدند قرار شد پیگیری برای بازسازی این صنایع را در اولویت برنامه‌های کمیسیون قرار دهیم، همچنین ساماندهی بازار خودرو، سیاست‌های ارزی، واردات و صادرات از دیگر موضوعاتی بود که به عنوان اولویت‌های پیگیری در این کمیسیون مطرح و مصوب شد به ازای مطالبه نمایندگان در خصوص موارد فوق الذکر، معاونان و مدیران کل مربوطه در وزارتخانه‌ها ظرف مدت یک ماه نسبت به ارائه گزارش پیرامون ابهامات و مشکلات مطرح شده شفاف سازی کنند. همچنین بر ضرورت اهمیت اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها به منظور شفاف سازی موضوعات مختلف تاکید شد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: در این نشست پیرو مباحثی که پیرامون رفع ناترازی انرژی صنایع در نشست‌های جداگانه با وزرای صمت و نیرو برگزار شده بود به وضعیت تامین انرژی برای صنایع کوچک و زود بازده اشاره شد. همچنین مقرر شد نشست‌هایی را جهت تامین و توزیع برق و گاز در تابستان و زمستان متناسب با نیاز صنایع برگزار شود. البته به دنبال پیگیری‌های مستمر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به منظور حمایت از صنایع و کمک به رشد تولید، قطعی برق صنایع از دو روز در هفته به یک روز کاهش پیدا کرد.

سعیدی تصریح کرد: تشکیل کمیته‌های تخصصی مرتبط با موضوعات فوق الذکر، اولویت بندی در خصوص برگزاری نشست با شورای عالی معادن، خودروسازان داخلی و خصوصی، مشکلات مرتبط با ثبت سفارش‌ها و سیاست‌های ارزی، سازمان صنایع هوا و فضا، نظارت بر روند ثبت نام خودروسازی‌ها جهت عرضه و نحوه تحویل محصولاتشان و قیمتگذاری خودرو، ارتباط صنعت با دانشگاه، تقویت صندوق نوآوری، نشست با رئیس کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک ها، پیگیری موارد مرتبط با حقوق تضییع شده زیرمجموعه این کمیسیون از طریق کمیسیون اصل نود، تقویت نقش مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات در روند رسیدگی به طرح‌ها و لوایح، اصلاح برنامه هفتم توسعه و موارد مرتبط با قانون بودجه، نظارت بر عملکرد پتروشیمی ها، پالایشگاه‌ها و صنایع دفاعی، تهیه گزارش منسجم برای ارائه در صحن جهت پیگیری مطالبات مردم در حوزه‌های مختلف و بهبود معیشت کارگران از جمله موضوعات مطرح شده در نشست امروز این کمیسیون بود.

وی عنوان کرد: نشست با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف، تسهیلگری برای رفع نیاز‌های صنایع، الزام دولت به ارائه تصویر کامل از مدلی که بر اساس آن برق منازل مسکونی و صنایع را تامین و توزیع خواهد کرد، تقویت روند نظارتی کمیسیون از طریق اجرای طرح‌های تحقیق و تفحص و سوال از وزرا از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود. در ادامه این نشست مقرر شد وزارتخانه‌های مرتبط با این کمیسیون اعم از صمت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع اولویت‌های خود را مشخص کنند و به کمیسیون ارائه دهند. پیگیری طرح‌ها و لوایح باقی مانده از قبل و مصوبات مهم این کمیسیون اعم از قانون هوش مصنوعی و قانون جامع معادن از دیگر موضوعاتی بود که در اولویت‌های پیگیری کمیسیون قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: البته لازم به ذکر است که اعضای این کمیسیون در طول یک سال گذشته و حتی در زمان جنگ چهل روزه به طور مستمر در حال بازدید‌های میدانی و وضعیت واحد‌های آسیب دیده از جمله مجتمع فولاد مبارکه و برگزاری جلسات کمیسیونی بودند کمااینکه در طول هفته حداقل ۸ ساعت جلسات نظارتی برگزار کردیم و به پیگیری مطالبات و رفع مشکلات مردم و صنایع پرداختیم، همچنین بیش از ۱۰۰ جلسه و بازدید نظارتی توسط اعضای کمیسیون که به صورت جداگانه یا در قالب کمیته‌های تخصصی یا به همراه سایر اعضا پیگیر مسائل و رفع مشکلات اقشار و صنایع مختلف کشور بودند و گزارش این بازدید‌ها و جلسات را در کمیسیون ارائه می‌دادند، برگزار شده است.