همزمان با تداوم خدمت‌رسانی در شهرستان چابهار، فعالیت بازار، بندر، نانوایی‌ها و سایر مراکز خدماتی بدون وقفه ادامه دارد و تمامی بخش‌های اجرایی و خدمات‌رسان با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فعالیت بازار‌های چابهار با حضور پررنگ اصناف و کسبه جریان دارد و تأمین مایحتاج عمومی مردم به‌صورت مستمر در حال انجام است.

نانوایی‌ها با ظرفیت کامل در حال پخت و توزیع نان هستند و روند خدمت‌رسانی در بخش‌های مختلف بدون هیچ‌گونه وقفه ادامه دارد.

همچنین فعالیت بندر چابهار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی اقتصادی و تجاری کشور به‌صورت عادی در جریان بوده و عملیات تخلیه و بارگیری کالا طبق برنامه انجام می‌شود.

تداوم خدمات عمومی، حضور میدانی نیرو‌های خدمات‌رسان و همکاری مردم، جلوه‌ای از اقتدار، انسجام و پایداری در چابهار را به نمایش گذاشته است.