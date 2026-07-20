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برنامه زنده «سمت خدا» با حضور مجریان، کارشناسان و چهرههای فرهنگی و مذهبی از مسجد جامع خرمشهر بهصورت زنده از شبکه سه سیما پخش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ برنامه زنده «سمت خدا» با حضور مجریان، میهمانان و چهرههای فرهنگی و مذهبی از مسجد جامع خرمشهر به روی آنتن شبکه سه سیما رفت.
این برنامه با هدف همراهی با مردم، تقویت روحیه همدلی و انعکاس فضای معنوی و مقاومت مردم خوزستان بهصورت زنده پخش شد.
همچنین برنامههای «سلام صبح بخیر»، «طبیب»، «سیاست خارجی»، «توپ و تور» و دیگر برنامههای زنده رسانه ملی نیز از خوزستان و آبادان روی آنتن رفتند.
این تصمیم با توجه به حملات مکرر ارتش جنایتکار آمریکا به نوار جنوبی کشور گرفته شده است.