به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امورمالیاتی استان در برنامه پرسمان شبکه خاوران با بیان اینکه آخرین مهلت تسلیم "اظهارنامه‌ی مالیات بر اجاره املاک"، ۳۱ تیر است، گفت: مهلت ارائه اظهارنامه مشاغل و اشخاص حقوقی نیز تا پایان شهریورتمدید شده و مودیان با مراجعه به سامانه tax.gov.ir نسبت به ارسال اظهارنامه اقدام کنند.

کریمدادی با بیان اینکه ۹۷ درصد مشاغل استان به صورت داوطلبانه مالیات خود را قطعی کرده‌اند افزود: سال گذشته هزار و ۳۶۹ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است.

وی گفت: تا پایان خرداد امسال ۳۷۶ میلیارد تومان از محل منابع مالیاتی به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، مناطق عشایری و سایر واریز شده است.

مدیرکل امورمالیاتی استان افزود: سامانه سوت زنی در تارنمای سازمان امور مالیاتی نیز پذیرای شکایات مردمی است و اگر فردی فرار مالیاتی را گزارش داد، مشمول پاداش نیز خواهد شد.