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کارشناسان مرکز بهداشت استان یزد با اشاره به اهمیت بیماریهای مشترک انسان و حیوان، رعایت اصول بهداشتی، حفاظت فردی و مصرف مواد غذایی سالم را، مهمترین راهکار پیشگیری از این بیماریها عنوان کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دکتر مینو سپهر، با اشاره به افزایش موارد تب مالت گفت: سال گذشته ۴۵۷ مورد ابتلا به این بیماری در استان یزد شناسایی شد و میزان بروز آن از متوسط کشوری بالاتر بود. مصرف لبنیات پاستوریزه و جوشاندن شیر غیرپاستوریزه به مدت سه تا پنج دقیقه از راههای پیشگیری از تب مالت است.
وی همچنین از ثبت ۷ هزار و ۹۲۳ مورد حیوانگزیدگی در استان یزد، در سال گذشته خبر داد و گفت: خدمات پیشگیری از هاری در ۲۲ مرکز استان یزد بهصورت شبانهروزی ارائه میشود و خوشبختانه در سال ۱۴۰۴ موردی از هاری انسانی در استان یزد ثبت نشد.
جعفری مدیر گروه سلامت و محیط کار مرکز بهداشت استان یزد، نیز رعایت بهداشت محل نگهداری حیوانات، استفاده از وسایل حفاظت فردی، تهیه مواد غذایی از مراکز معتبر و مصرف و نگهداری صحیح مواد غذایی را چهار اصل مهم پیشگیری از بیماریهای مشترک دانست.
تاجفیروزه کارشناس بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان یزد، با اشاره به تب خونریزیدهنده کریمه کنگو گفت: سال گذشته ۱۴ مورد ابتلا در استان یزد شناسایی شد که همه بیماران بهبود یافتند و امسال نیز تاکنون پنج مورد ابتلا ثبت شده که تمامی بیماران بهبود یافتهاند.
وی همچنین از کاهش حدود ۵۰ درصدی موارد سالک در استان یزد خبر داد و افزود: سال گذشته ۱۱۶ مورد سالک در استان یزد شناسایی شد. مراجعه سریع برای بررسی هر زخم یا ضایعه پوستی که بیش از ۱۰ روز باقی بماند، از اهمیت زیادی برخوردار است.