پارسا شهشهانی و دانیال جهانگیری به ترتیب در ماده ۲۰۰ متر کرال پشت و ۱۰۰ متر آزاد و تیم ۴ در ۲۰۰ متر آزاد ایران به نشان برنز مسابقات شنا رده‌های سنی آسیا دست پیدا کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های ورزش‌های آبی قهرمانی آسیا که به میزبانی تایلند در حال برگزاری است امروز و در بخش شنا، پارسا شهشهانی به نشان برنز ۲۰۰ متر کرال پشت شنای قهرمانی آسیا دست پیدا کرد. وی رده سنی ۱۷ تا ۱۸ سال با ثبت زمان ۲:۰۴:۲۲ صاحب این نشان شد.

در این بخش، نماینده قزاقستان به مقام نخست رسید و نماینده چین تایپه دوم شد.

در رقابت فینال ماده ۱۰۰ متر آزاد رده سنی ۱۷ تا ۱۸ سال دانیال جهانگیری با ثبت زمان ۵۰.۹۲ ثانیه در جایگاه سوم قرار گرفت و نشان برنز گرفت.

در این بخش، تران وان نگوین کوک از ویتنام با زمان ۵۰.۴۴ ثانیه به مدال طلا رسید و یی چنگ لین از چین‌تایپه با زمان ۵۰.۶۷ ثانیه مدال نقره را کسب کرد؛ و در ماده امدادی ۲۰۰×۴ متر آزاد رده سنی ۱۷ تا ۱۸ سال، تیم شنای نوجوانان ایران با ترکیب کیارام کیانی، محمدمهدی غلامی، امیرعلی ثابتی و دانیال جهانگیری و با ثبت زمان ۷:۳۹.۹۷ دقیقه در جایگاه سوم ایستاد و نشان برنز را به خود اختصاص داد.

در این ماده، تیم‌های چین‌تایپه و قزاقستان به ترتیب عناوین نخست و دوم را کسب کردند و ایران روی سکوی سوم ایستاد.

همچنین در فینال ماده ۱۰۰ متر قورباغه رده سنی ۱۷ تا ۱۸ سال، علیرضا عرب با ثبت زمان ۱:۰۳.۸۰ دقیقه در جایگاه هفتم قرار گرفت.