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معاون برنامه ریزی و نوآوری ساتبا گفت: تولید کنندگان کوچک می توانند برق خود را از طریق بورس تا سه برابر خرید تضمینی بفروشند.
امیر دودابی نژاد معاون برنامهریزی و نوآوری ساتبا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با بیان اینکه توسعه مولدهای انشعابی و کوچکمقیاس در بخشهای مسکونی، کشاورزی و صنعتی آغاز شده است، گفت: با راهاندازی نهاد تجمیعکنندگان برق، تولیدکنندگان کوچک میتوانند برق خود را از طریق بورس انرژی با قیمتی تا سه برابر نرخ خرید تضمینی به فروش برسانند و درآمد خود را بهصورت سریع و مستقیم دریافت کنند.