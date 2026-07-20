امیر دودابی نژاد معاون برنامه‌ریزی و نوآوری ساتبا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با بیان اینکه توسعه مولد‌های انشعابی و کوچک‌مقیاس در بخش‌های مسکونی، کشاورزی و صنعتی آغاز شده است، گفت: با راه‌اندازی نهاد تجمیع‌کنندگان برق، تولیدکنندگان کوچک می‌توانند برق خود را از طریق بورس انرژی با قیمتی تا سه برابر نرخ خرید تضمینی به فروش برسانند و درآمد خود را به‌صورت سریع و مستقیم دریافت کنند.