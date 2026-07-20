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مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: آتشسوزی در یک منزل مسکونی در بندرعباس شش قربانی گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مهرداد حسن زاده افزود: حادثه آتشسوزی در یک منزل مسکونی در محله اسلامآباد بندرعباس رخ داد که شش تن در این حادثه جان باختند.
وی گفت: این حادثه ظهر دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ در یک واحد مسکونی واقع در بلوار ثارالله محله اسلامآباد بندرعباس رخ داد که پس از اعلام موضوع، تیمهای آتشنشانی و امدادی برای امدادرسانی و کنترل شرایط به محل اعزام شدند.
حسن زاده افزود: آتشنشانان و نیروهای امدادی پس از حضور در صحنه، عملیات مهار حریق، اطفای آتش و اقدامات ایمنسازی را انجام دادند و از سرایت آتش به بخشهای دیگر جلوگیری کردند.
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: بررسیهای کارشناسی برای مشخص شدن علت وقوع آتشسوزی آغاز شده و نتیجه پس از تکمیل بررسیها اعلام میشود.