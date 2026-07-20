نفع عمومی با مشارکت همگانی؛
راهکارهای ساده برای تداوم پایداری شبکه برق
با توجه مشترکان به راهکارهای ساده اما تاثیر گذار، میتوان پایداری شبکه برق را حفظ کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با توجه به افزایش بیسابقه دما در سالهای اخیر و فرا رسیدن فصل گرم تابستان، مصرف انرژی برق به یکی از دغدغههای اصلی خانوارها تبدیل شده است.
استفاده مداوم از وسایل سرمایشی، روشنایی و سایر لوازم برقی در این فصل، نه تنها هزینههای خانوار را افزایش میدهد، بلکه فشار زیادی را بر شبکه برق وارد میکند از این رو صرفه جویی و مدیریت مصرف به عنوان یک راهکار برای گریز از شرایط فعلی است.
مدیریت مصرف برق مسیر دشواری نیست و راههای آسانی دارد برای اینکه انرژی برق به همگان برسد.
به گفته یکی از کارشناسان اداره توزیع برق استان مرکزی یکی از راههای مؤثر برای کاهش هزینههای برق و کمک به پایداری شبکه برق، استفاده از وسایل پرمصرف مانند ماشین لباسشویی، ظرفشویی و اتو در ساعات غیر اوج مصرف است.
همچنین برای بهرهمندی حداکثری و افزایش طول عمر ماشین لباسشویی، ابتدا، با پر کردن کامل ظرفیت ماشین و استفاده از آب سرد برای لباسهای معمولی، در مصرف انرژی صرفهجویی میشود.