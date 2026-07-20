با توجه مشترکان به راهکارهای ساده اما تاثیر گذار، می‌توان پایداری شبکه برق را حفظ کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با توجه به افزایش بی‌سابقه دما در سال‌های اخیر و فرا رسیدن فصل گرم تابستان، مصرف انرژی برق به یکی از دغدغه‌های اصلی خانوار‌ها تبدیل شده است.

استفاده مداوم از وسایل سرمایشی، روشنایی و سایر لوازم برقی در این فصل، نه تنها هزینه‌های خانوار را افزایش می‌دهد، بلکه فشار زیادی را بر شبکه برق وارد می‌کند از این رو صرفه جویی و مدیریت مصرف به عنوان یک راهکار برای گریز از شرایط فعلی است.

مدیریت مصرف برق مسیر دشواری نیست و راه‌های آسانی دارد برای اینکه انرژی برق به همگان برسد.

به گفته یکی از کارشناسان اداره توزیع برق استان مرکزی یکی از راه‌های مؤثر برای کاهش هزینه‌های برق و کمک به پایداری شبکه برق، استفاده از وسایل پرمصرف مانند ماشین لباسشویی، ظرفشویی و اتو در ساعات غیر اوج مصرف است.

همچنین برای بهره‌مندی حداکثری و افزایش طول عمر ماشین لباسشویی، ابتدا، با پر کردن کامل ظرفیت ماشین و استفاده از آب سرد برای لباس‌های معمولی، در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌شود.