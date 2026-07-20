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میزخدمت دستگاههای اجرایی شهرستان لنجان با هدف بررسی مشکلات مردم در شهر زاینده رود شهرستان لنجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان لنجان گفت: در راستای رسیدگی مستقیم به مطالبات شهروندان، میز خدمت با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی در شهر زایندهرود برگزار شد و مهمترین مسائل و درخواستهای مردم بررسی شد.
علیرضا بصیری، فرماندار شهرستان لنجان افزود: هدف از برگزاری این برنامه، بررسی میدانی مشکلات شهروندان، تسریع در روند رسیدگی به مطالبات و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای رفع مسائل مردم است.
وی گفت: مشکلات مربوط به فاضلاب شهری، احداث و تکمیل طرحهای عمرانی، مسائل مرتبط با حریم و بستر راهها، مشکلات صدور اسناد مالکیت و صدور پروانه ساختوساز از مهمترین مطالبات مردمی بود که در این میزخدمت بررسی شد.
فرماندار لنجان ادامه داد: همچنین درخواستهایی در حوزههای بهداشت و درمان، مخابرات و آموزش و پرورش از سوی مردم مطرح شد که مقرر شد با پیگیری دستگاههای متولی، اقدامات لازم برای رفع این مشکلات در دستور کار قرار گیرد.