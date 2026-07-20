به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حامد فتاحی مدیر کل صدا و سیمای لرستان در این نشست با تأکید بر نقش رسانه ملی در ترویج فرهنگ مصرف بهینه از آمادگی صدا و سیمای استان برای اجرایی شدن تفاهمنامه ای در راستای پوشش برنامه های شرکت توزیع خبر داد و افزود:عدالت گستری،امید آفرینی و شتاب دهی به پیشرفت از رویکردهای محوری‌ رسانه ملی است.

وی به طرح سبا در شرکت توزیع برق با هدف تربیت سفیران انرژی در کشور اشاره کرد و افزود: جامعه‌ هدف این طرح دانش آموزان و بانوان هستند و با اجرای طرح ملی سبا و‌همراهی مردم در مدت ۵ سال ، ۱۵ درصد مصرف برق صرفه جویی خواهد شد.

جمشیدی مدیر عامل شرکت توزیع برق استان ضمن ارائه گزارشی در خصوص اقدامات شاخص آن مجموعه در زمان جنگ رمضان به اهمیت همراهی مردم در حفظ پایداری شبکه برق اشاره کرد و افزود:تحقق اهداف مدیریت مصرف و عبور موفق از پیک بار تابستان در گرو بهره گیری از ظرفیت رسانه های اثرگذار بویژه رسانه ملی است. .