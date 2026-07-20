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کلاسهای اوقات فراغت آموزش و پرورش مهاباد همچنان با استقبال دانشآموزان در حال برگزاری است و بیش از پنج هزار نفر در این دورهها حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، با گذشت یک ماه از آغاز فصل تابستان، کلاسهای غنیسازی اوقات فراغت در مراکز آموزشی مهاباد همچنان با استقبال دانشآموزان در حال برگزاری است و برنامههای متنوعی متناسب با نیازها و علاقهمندیهای آنان ارائه میشود.
امسال بیش از پنج هزار دانشآموز در دورههای مختلف آموزشی، فرهنگی، تربیتی، هنری و مهارتی شرکت کردهاند و این برنامهها با هدف تقویت توانمندیها، کشف استعدادها و ارتقای مهارتهای فردی و اجتماعی دانشآموزان اجرا میشود.