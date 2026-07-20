مسیر حمل مستقیم کالا‌های ترانزیتی و صادراتی با هدف کاهش توقف ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی در گمرک سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون تایباد راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد در ششمین جلسه کمیته هماهنگی مرز زمینی دوغارون گفت: مسیر حمل مستقیم کالا‌های ترانزیتی و صادراتی در چهار لاین برای خروج ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی حامل کالا‌های صادراتی، ترانزیتی و انواع فرآورد‌های نفتی به سمت افغانستان طراحی شده است.

جمشیدی افزود: راه اندازی این مسیر نقش زیادی در افزایش شمار خروج کامیون‌ها از پارکینگ‌ها به سمت محدوده سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون دارد.

او به توقف چندین روزه کامیون‌های خالی ایرانی در گمرک شهر هرات و اسلام قلعه افغانستان اشاره کرد و گفت: هم اکنون افزون بر هزار و ۵۰۰ دستگاه کامیون ایرانی خالی در صف انتظار ورود به ایران هستند.

فرماندار تایباد گفت: صفر شدن صف انتظار ورود به ایران از سمت افغانستان و بالعکس، همراهی و تعامل همه دستگاه‌های متولی ۲ گمرک اسلام قلعه و دوغارون را می‌طلبد.

جمشیدی با بیان اینکه کمبود امکانات مورد نیاز در حوزه فعالیت طرف افغان همواره مشکلات این بخش را برای تجار و سرمایه گذاران ایران و افغانستان دوچندان کرده است، گفت: بدون شک فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در ۲ منطقه مهم اقتصادی افغانستان (هرات و اسلام قلعه)، پیامد‌ها و تبعات زیادی را روانه گذرگاه رسمی دوغارون کرده است.

او با بیان این که روز گذشته بیش از هزار و ۴۰۰ دستگاه کامیون در ۲ مرز ایران و افغانستان تردد داشته‌اند، گفت: نیرو‌های امنیتی، مرزبانی و انتظامی با وجود کمبود برخی از امکانات و تجهیزات کنترلی با تمام توان پای کار هستند و وظایف خود را به درستی انجام می‌دهند که جای قدردانی دارد.