کارگردان نمایش «در آغوش پدر» از اجرای این اثر نمایشی با روایتی تلفیقی از داستان یک دختر مدافع حرم و حضرت رقیه (س) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز یزد، ایرجی کارگردان نمایش «در آغوش پدر» گفت: این اثر هنری با تلفیق داستان یک دختر مدافع حرم و حضرت رقیه (س) روایت می‌شود و تلاش دارد مفاهیم ایثار، دلدادگی و کرامت اهل‌بیت (ع) را در قالبی نمایشی به تصویر بکشد.

وی افزود: در جریان داستان، لطف و عنایت حضرت رقیه (س) شامل حال این دختر می‌شود و این سیر معنوی با فضاسازی و روایت هنری به شکلی تأثیرگذار برای مخاطبان به نمایش درمی‌آید.

کارگردان این نمایش با اشاره به زمان اجرای اثر عنوان کرد: نمایش «در آغوش پدر» هر روز در دو سانس ساعت ۱۹:۳۰ و ۲۱:۳۰ تا پنجم مردادماه در مسجد موسی‌بن‌جعفر (ع)، واقع در فلکه سوم آزادشهر، روی صحنه خواهد رفت.

وی از علاقه‌مندان به آثار نمایشی با مضامین ارزشی و مذهبی دعوت کرد تا با حضور در این اجرا، از این اثر هنری بازدید کنند.