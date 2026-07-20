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مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: ۱۰نفر که بر اثر اضطراب و ترس ناشی از زمینلرزه، حین خروج دچار مصدومیت خفیف شدند پس از دریافت خدمات درمانی، بهصورت سرپایی مداوا و ترخیص شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به نتایج ارزیابیهای میدانی عنوان کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی از تیمهای اعزامی، خسارات وارده عمدتاً سطحی و جزئی بوده و تاکنون موردی از تلفات جانی گزارش نشده است. همچنین ۱۰ نفر بر اثر اضطراب و ترس ناشی از زمینلرزه، حین خروج دچار مصدومیت خفیف شدند که پس از دریافت خدمات درمانی، بهصورت سرپایی مداوا و ترخیص شدند.
علیرضا حیدری روز دوشنبه با اشاره به وقوع دو زمینلرزه پیاپی در صبح امروز در حوالی شهر کوزران از توابع مرکز استان کرمانشاه گفت: نخستین زمینلرزه ساعت ۰۷:۱۳:۱۷ با بزرگی ۵.۲ ریشتر و در عمق ۸ کیلومتری زمین و دومین زمینلرزه ساعت ۰۷:۱۸:۴۹ با بزرگی ۵.۷ ریشتر و در عمق ۱۳ کیلومتری زمین در حوالی کوزران به وقوع پیوست.
اظهار کرد: این زمینلرزهها در زمانی رخ داد که جلسه مدیریت بحران شهرستان کرمانشاه در حال برگزاری بود و بلافاصله پس از وقوع زلزله، ضمن اعلام آمادهباش به تمامی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران استان، تیمهای ارزیاب، امدادی و عملیاتی به مناطق تحت تأثیر اعزام شدند.
وی افزود: به دستور استاندار محترم کرمانشاه، اینجانب به همراه فرماندار شهرستان کرمانشاه در کوتاهترین زمان ممکن در منطقه حضور میدانی یافته و ضمن بازدید از کانون زمینلرزه و مناطق پیرامونی، روند ارزیابی خسارات، خدماترسانی و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و امدادی را از نزدیک مورد بررسی و پیگیری قرار دادیم.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با بیان اینکه کانون هر دو زمینلرزه در حوالی کوزران قرار داشت، تصریح کرد: لرزش ناشی از این زلزلهها علاوه بر کوزران، در شهرستانهای روانسر، اسلامآباد غرب، جوانرود، ثلاث باباجانی، بخش گهواره از شهرستان دالاهو و همچنین شهر کرمانشاه و مناطق حومه نیز احساس شد.
حیدری با اشاره به نتایج ارزیابیهای اولیه خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی از تیمهای اعزامی، خسارات وارده عمدتاً سطحی و جزئی بوده و تاکنون موردی از تلفات جانی گزارش نشده است.
همچنین ۱۰ نفر بر اثر استرس، اضطراب و ترس ناشی از زمینلرزه و حین خروج دچار آسیبهای خفیف شدند که پس از دریافت خدمات درمانی، بهصورت سرپایی مداوا و ترخیص شدند.
وی ادامه داد: بررسیهای انجامشده نشان میدهد تمامی شبکههای آب، برق و گاز در مناطق تحت تأثیر پایدار بوده و هیچگونه اختلالی در خدمات زیربنایی و زیرساختهای حیاتی استان گزارش نشده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه در پایان با تأکید بر تداوم پایش میدانی مناطق، از آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماترسان خبر داد و از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار مربوط به این حادثه را صرفاً از طریق مراجع رسمی دنبال کرده و از انتشار شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.