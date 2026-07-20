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مشارکت فعال و مسئولانه مردم در مدیریت مصرف، نقش تعیینکنندهای در تضمین پایداری تأمین سوخت کشور خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رشد مصرف بنزین در سالهای اخیر، بیش از هر زمان دیگری ضرورت مدیریت مصرف را نمایان کرده است. کارشناسان معتقدند در کنار افزایش ظرفیت تولید، اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از سوخت، مهمترین راهکار برای ایجاد تعادل میان تولید و مصرف بنزین است.
کاهش سفرهای غیرضروری، استفاده بیشتر از حملونقل عمومی، انجام سرویس دورهای خودروها از جمله اقداماتی است که میتواند مصرف سوخت را کاهش دهد.
مدیریت مصرف، تنها یک توصیه اقتصادی نیست؛ بلکه مسئولیتی اجتماعی برای حفظ سرمایههای ملی و کمک به پایداری تأمین سوخت کشور به شمار میرود. مشارکت مردم در مصرف بهینه، نقش مهمی در همترازی تولید و مصرف بنزین و کاهش فشار بر شبکه تأمین سوخت خواهد داشت.