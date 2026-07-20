استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های مرکز اسناد استان، دستور پیگیری تأمین و اختصاص ساختمانی مناسب و مجهز برای استقرار مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در سفر به مازندران با مهدی یونسی رستمی، استاندار این استان، دیدار و درباره ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و اسنادی مازندران و برنامه‌های مشترک برای صیانت از میراث مکتوب کشور گفت‌و‌گو و تبادل‌نظر کرد.

در این دیدار، سیدمحمود سادات، معاون پژوهش و منابع دیجیتال سازمان؛ رضا شهرابی، معاون کتابخانه ملی؛ علیرضا دباغی، معاون اسناد ملی؛ مهشید برجیان، مدیرکل حوزه ریاست، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان؛ و رحیم موسوی، مدیر اسناد و کتابخانه ملی مازندران، حضور داشتند.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در این دیدار از نگاه فرهنگی و حمایت‌های استاندار مازندران در حوزه حفظ میراث مکتوب و اسنادی قدردانی کرد و گفت: توجه ویژه مدیریت ارشد استان به توسعه زیرساخت‌های اسنادی و کتابخانه‌ای، زمینه‌ساز ارتقای خدمات فرهنگی و پژوهشی خواهد بود. امیرخانی با تقدیر از دستور استاندار مازندران برای پیگیری تأمین ساختمانی مناسب و مجهز برای مرکز اسناد استان، این اقدام را گامی مؤثر در راستای صیانت از اسناد ملی، تسهیل دسترسی پژوهشگران و ارتقای جایگاه اسنادی مازندران دانست.

وی در این نشست با اشاره به اهمیت حفظ و نگهداری اسناد تاریخی و هویتی کشور اظهار کرد: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی خود، در زمینه ساماندهی، مرمت، دیجیتال‌سازی و نگهداری اسناد ارزشمند استان مازندران همکاری‌های گسترده‌ای را با دستگاه‌های اجرایی استان دنبال کند.

وی با بیان اینکه مازندران از پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی برخوردار است، افزود: شناسایی، گردآوری و حفاظت از اسناد تاریخی این استان می‌تواند نقش مهمی در انتقال هویت فرهنگی و تاریخی به نسل‌های آینده ایفا کند.

استاندار مازندران نیز در این دیدار با قدردانی از توجه سازمان اسناد و کتابخانه ملی به ظرفیت‌های فرهنگی استان، اظهار داشت: مازندران دارای گنجینه‌ای ارزشمند از اسناد تاریخی، فرهنگی و اجتماعی است که حفاظت و بهره‌برداری علمی از آنها نیازمند همکاری و پشتیبانی نهاد‌های تخصصی کشور است.

استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های مرکز اسناد استان، دستور پیگیری تأمین و اختصاص ساختمانی مناسب و مجهز برای استقرار مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان را صادر کرد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه اسناد ملی در حفظ هویت تاریخی و فرهنگی کشور، اظهار داشت: با توجه به مأموریت‌های مهم مرکز اسناد و حجم مراجعات پژوهشگران، دانشگاهیان و شهروندان، باید از میان ظرفیت‌های موجود استان، مناسب‌ترین مکان برای استقرار این مجموعه در نظر گرفته شود.

استاندار مازندران افزود: فراهم‌سازی فضایی استاندارد، مجهز و در شأن فعالیت‌های اسنادی و پژوهشی، یکی از ضرورت‌های توسعه فرهنگی استان است و دستگاه‌های ذی‌ربط موظف هستند با هماهنگی لازم، موضوع تأمین ساختمان مناسب برای مرکز اسناد استان را با جدیت پیگیری کنند.

وی با اشاره به اهمیت مستندسازی تاریخ و هویت استان افزود: توسعه زیرساخت‌های آرشیوی، حفظ اسناد دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ثبت و نگهداری اسناد از جمله موضوعاتی است که در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.

همچنین طرفین بر گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه اسناد، کتابخانه‌ها، فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی و نیز تدوین برنامه‌های اجرایی برای حفاظت و بهره‌برداری از میراث مکتوب و اسنادی استان مازندران تأکید کردند.

در پایان این دیدار، غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، به پاس حمایت‌ها و توجه ویژه استاندار مازندران به حوزه فرهنگ، میراث مکتوب و توسعه زیرساخت‌های اسنادی استان، یک نسخه از کتاب نفیس «کتابخانه ملی ایران» و تابلویی از خوش‌نویسی قرآن کریم، برگرفته از نسخه‌ای خطی در گنجینه سازمان، به رسم یادبود به وی اهدا کرد.