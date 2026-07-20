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همزمان با تداوم موج گرما و ثبت دمای بالای ۵۰ درجه سانتیگراد در برخی مناطق خوزستان، مسئولان و شهروندان بر صرفهجویی در مصرف برق برای حفظ پایداری شبکه تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ با تداوم گرمای شدید در خوزستان، دمای هوا در برخی نقاط استان از مرز ۵۰ درجه سانتیگراد عبور کرده و شرایط جوی، فعالیت روزانه شهروندان را با دشواری همراه کرده است. در همین راستا، ادارات استان امروز دوشنبه بیست و نهم تیر بهمنظور مدیریت مصرف انرژی و حفظ سلامت کارکنان بهصورت دورکاری فعالیت کردند.
با وجود گرمای طاقتفرسا، فعالیت بازارها و کسبوکارها در شهرهای آبادان و خرمشهر ادامه دارد و شهروندان با همراهی در اجرای برنامههای مدیریت مصرف، تلاش میکنند سهم خود را در حفظ پایداری شبکه برق ایفا کنند.
کارشناسان صنعت برق از مشترکان خواستهاند در ساعات اوج مصرف، از ساعت ۱۳ تا ۱۷ و ۱۹ تا ۲۳، استفاده از وسایل برقی پرمصرف را به حداقل برسانند و در صورت امکان تنها از یک دستگاه کولر استفاده کنند تا فشار بر شبکه کاهش یابد.
شهروندان نیز با تأکید بر صرفهجویی در مصرف برق، آب، گاز و سوخت، مدیریت مصرف را اقدامی مؤثر در حفظ منافع عمومی و عبور از روزهای گرم تابستان میدانند.
بر اساس پیشبینی ادارهکل هواشناسی خوزستان، دمای هوا امروز همچنان در بسیاری از شهرهای استان بین ۴۸ تا ۵۰ درجه و حتی بالاتر خواهد بود، اما از فردا روند کاهش یک تا سه درجهای دما پیشبینی شده است؛ کاهشی که در کنار تداوم صرفهجویی، میتواند به کاهش فشار بر شبکه برق کمک کند.