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با گذشت بیش از چهار ماه از آغاز حضور خودجوش در میدان، اراکیها ایستادگی خود را با حضور در خیابان به نمایش میگذارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اتحاد و ایستادگی ۹۰ میلیون ایرانی برای دفاع از وطن هر شب خودنمایی میکند.
با گذشت بیش از چهار ماه از حضور خودجوش مردم در میدان، آنچه که دشمن را عصبانی کرده، وحدت و انسجام مردمی است که حاضرند برای این آب و خاک جان دهند.
مردم اراک نیز با حضور در تجمعات مردمی، اتحاد و ایستادگی خود در راه دفاع از مشور و ارزشهای اسلامی را به نمایش میگذارند.