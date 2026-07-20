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مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت:مرگ براثر غرق شدگی در ۴ ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد افزایش داشته است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ، طبق آمارهای پزشکی قانونی مرگ براثر غرق شدگی در ۴ ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد افزایش نشان میدهد که لزوم توجه بیشتر عموم بویژه خانوادهها را میطلبد.
محمد مالمیر گفت: سال ۱۴۰۳ در استان ۹ نفرغرق شدند سال گذشته به ۱۴ نفر رسید که ۵۶ درصد بیشتر شده بود، امسال در ۴ ماه اول سال ۷ نفر غرق شدهاند که نسبت به سال گذشته در ۴ ماه اول که ۴ نفر فوت کرده بودند افزایش ۷۵ درصدی را نشان میدهد و نگران کننده است، او از مردم استان خواست با توجه به گرم شدن هوا و اقدام به شنا برای خنک شدن در محلهای نا ایمن شنا نکنند و مراقب خود و بچهها باشند
حسین علی قره باغی رئیس ادارهی آموزش و تربیت بدنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهراری همدان گفت: آشنا بودن به فن شنا برای شنا کردن در مکانهایی مثل استخر کشاورزی، رودخانهها، دریاچهی پشت سدها، تالابها و آبگیرها کافی نیست چراکه با محیط و عوارض زمین آشنا نیستند احتمال گیرکردن لای سنگها یا گل و لای وجود دارد، همچنین جریانهای آب و سرد شدن ناگهانی قسمتهایی از آب میتواند موجب گرفتگی عضلات و غرق شدگی شود
وی همچنین از از افرادی که شاهد غرق شدن کسی هستند خواست خود برای نجات او وارد آب نشوند و از وسایلی مثل تویوب، گلن خالی ۲۰ لیتری، طناب یا چوب بلند استفاده کنند و از افراد متخصص مثل آتش نشانی کمک بگیرند، خانوادهها هنگام تفریح حواسشان بیشتر به بچهها باشد.